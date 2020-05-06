Дагестанские депутаты опубликовали сведения о доходах за 2019 год.

/В России/

Топ-5.

1.Больше других из депутатов Народного собрания Дагестана заработал гендиректор ОАО "Дербентский завод игристых вин" Магомед Садулаев. Доход Садулаева в прошлом году превысил 64 млн 86 тыс рублей. У избранника в собственности жилой дом площадью 700 кв. м.

2?.На втором месте, по официальным данным, Руслан Ярахмедов. Директор дагестанского филиала ПАО "Ростелеком" в прошлом году заработал более 55, 4 млн рублей. У Ярахмедова в собственности 2 квартиры общей площадью 257 кв.м.

3?.Замкнул тройку призеров нашего рейтинга гендиректор ОАО "Медицинский центр имени Аскерханова" Гамид Аскерханов. В прошлом году депутат НС РД заработал 26 млн 483 тыс рублей. У Гамида Аскерханова в собственности земля (600 квадратов), квартира (140 квадратов), дом ( 400 квадратов), машины: "Мерседес Бенц 500", "Хендэ Грета". Корейский автомобиль находится в совместной собственности с супругой.

4?.На четвертой строчке нашего рейтинга гендиректор "Центра медицины высоких технологий имени Исмаилова" Муслим Исмаилов. В прошлом году депутат заработал больше 14, 8 млн рублей. В собственности у Исмаилова 1 тыс 948 кв. м земли, два жилых дома общей площадью 1 тыс 166 кв м., две квартиры (133 кв. м), два здания общей площадью 1 тыс 211 кв.м.

5.На пятом месте директор дагестанского филиала "Русгидро" Тимур Гамзатов. В прошлом году депутат заработал 14 млн 27 тыс рублей. В собственности Гамзатова - 913 кв.м. земли под строительство, два дома общей площадью 524 кв. м, две дачи (400 кв.м.), квартира (136, 8 кв.м), нежилые помещение (1 тыс 540, 5 кв.м.).

??Меньше других заработали Марат Асланов и Магомед Магомедов. Доход Асланова в прошлом году составил 17, 4 тыс рублей. При этом в собственности депутата Range Rover-2013, Опель Combo-cvan 2008, Ягуар XF-2013.

Депутат Магомедов в прошлом году заработал 4 тыс рублей, его супруга - 1 800 рублей. Машин у четы нет, недвижимость - жилой дом в 200 кв. м. - находится в пользовании.

??Доход спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова в прошлом году составил 6 млн 61 тыс рублей. В собственности у избранника 2320 кв. м. земли, два дома общей площадью 607,3 кв. м., автомобиль "Лэнд Ровер Дефендер" 2010 г. в. и мотоцикл Harley-Davidson 2010 г. в.