В Москве отменяется запрет на осуществление строительства 96 многоквартирных домов

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Заместитель Мэра Москвы Андрей Бочкарев письмом от 30 апреля 2020 года довел по подчиненных список объектов, строительные работы на которых возобновляются с 6 мая.

Список включает 181 объект, из которых 96 — это объекты жилищного строительства (№№ 52—148 в списке).

Указанные объекты отнесены к двум разделам списка: «Государственная программа города Москвы "Жилище" и "Объекты, строительство которых осуществляется в целях реализации Программ реновации жилищного фонда в городе Москве"».

Ранее портал ЕРЗ.РФ сообщил о том, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал 28 апреля 2020 года указ, согласно которому мораторий на строительные работы на объектах столицы (за рядом исключений) продлен до 11 мая включительно.

Источник: ЕРЗ