Гидролог признал бессмысленным прогноз о засухе в России

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Говорить о том, что летом в России будет засуха или нет, еще рано. Такие прогнозы можно будет строить только летом, рассказал радио Sputnik гидролог, доктор географических наук Сергей Добровольский.

Прогноз о том, что в ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает сельскохозяйственным урожаям, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в зоне риска находятся Крым и Краснодарский край, Астраханская, Белгородская, Орловская, Смоленская, Калужская, Липецкая, Брянская и Курская области.

Сергей Добровольский в интервью радио Sputnik уточнил, что засуха возможна, но говорить об этом наверняка мы пока не можем.

"Предсказывать погоду с заблаговременностью более чем на полторы недели невозможно в принципе. Не верьте прогнозам на месяц вперед и на сезон вперед. Такие прогнозы недостоверны. Тоже самое происходит и с засухами. Прогнозировать засуху с заблаговременностью в несколько месяцев в нашем климате невозможно", - пояснил гидролог.

Одна исключать засуху в России не стоит. Сергей Добровольский уверен, что если она и случится, то мы сможем узнать об этом ближе к делу.

"Какой был и какой будет влагоперенос в атмосфере - очень трудно прогнозировать. Дело в том, что не исключено, что все лето будут сплошные дожди, а может так случится, что все лето почти не будет дождей, и тогда будут засухи. Это процессы вероятностные. Чтобы адекватно судить об этих вещах, нужна сильно развитая наука, а она у нас на очень скудном пайке живет", - рассказала радио Sputnik гидролог Сергей Добровольский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/