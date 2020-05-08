Что будет с «Северным потоком - 2»?

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Российский трубоукладчик обошел американские санкции через Африку и Сингапур.

Трубоукладчик «Академик Черский», единственное отечественное судно, способное завершить строительство подводного участка газопровода «Северный поток - 2» (СП-2), взял курс на Калининград. Как сообщают эксперты морских транспортных компаний, сейчас корабль проходит пролив Каттегат между Данией и Швецией, после чего обогнет Копенгаген и приблизится к российскому порту, в котором, скорее всего, сделает остановку. Передышка судну нужна фактически как воздух — начиная с февраля, когда швейцарские подрядчики из-за опасений американских санкций отказались прокладывать оставшиеся несколько десятков километров СП-2, «Черский» вышел из Находки, где на тот момент базировался, и направился в Балтийское море, через которое проходит новый российский газопровод. Тогда эксперты утверждали, что поход до нового места дислокации судна займет месяц. Но сейчас на дворе уже май, а «Черского» все нет…Почему – «МК» объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

За время затянувшегося на несколько месяцев путешествия, пересадочные точки своего маршрута «Академик Черский» менял несколько раз, физически не заходя в порты предписания. Приключения, которые пришлось пережить команде трубоукладчика за это время, можно сравнить с кругосветным путешествием известного героя детской литературы капитана Врунгеля, описанным советским писателем Андреем Некрасовым. Реальному российскому судну пришлось петлять и менять курс самым загадочным для непосвященных наблюдателей образом.

После того как швейцарский подрядчик Allseas, занимавшийся работами по прокладке последнего участка СП-2, во избежание наложения на него новых санкций Вашингтона, вывел свои суда из Балтийского моря, срок ввода трубопровода в эксплуатацию отложился на неопределенное время. Россия пообещала достроить престижную международную трубу своими силами, и на помощь выслали не кого-нибудь, а целого «Академика». Впрочем, это объяснялось элементарно — «Черский» был единственным в России судном, способным проложить глубоководные газовые трубы на территории Балтийского моря.

Однако до точки назначения трубоукладчику пришлось двигаться зигзагами, постоянно меняя свой курс. В середине февраля, при выходе из порта Находки предполагалось, что судно достигнет Балтики всего через месяц. Однако вначале трубоукладчик направился к югу Африки. Морские эксперты объясняли удлинение дистанции нестабильной погодой на северных морях России, при которой технологические особенности подобного корабля требуют сохранения максимальной безопасности для его будущей эксплуатации. Потом, к удивлению наблюдателей, «Академик» не стал проходить Суэцкий канал, хотя ранее предполагал направится в Балтику именно этим путем. Затем «Черский» поплыл на Канарские острова, а следующим пунктом назначения объявил египетский Порт-Саид. У многих создалось мнение, что корабль собирается вернуться обратно на Дальний Восток, как говорится, не солоно хлебавши.

И правда, теперь судно огибает Данию, а в его маршрутной карте конечным пунктом назначения указана Находка. Только, как полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь ЮШКОВ, «Академик», скорее всего, снова лукавит, пытаясь «огородами» достичь Балтийского моря и начать работу над завершением последнего участка СП-2.

«МК»: Почему «Академик Черский» менял свой маршрут достижения Балтийского моря несколько раз? Сначала это связывали с транспортными особенностями, с которыми приходится сталкиваться судам в морях Северного Ледовитого океана в это время года. Затем была выдвинута версия о необходимости захода в зарубежные порта для закупки необходимости оборудования. Потом начали говорить, что подобные изменения в передвижении связаны с необходимостью избежать санкций, которые могли бы быть наложены на «Академика». Чему верить?

И.Ю.: Учитывая то, что ни в один из портов, которые «Черский» изначально обозначал в своих документах, корабль не зашел (то есть, там никакого груза он не мог забрать или оставить), можно сделать вывод, что судно пыталось избежать наказания со стороны американских регуляторов, которые строго контролируют выполнение санкционных обязательств, наложенных на Россию. Если бы «Академик Черский» сразу назвал точку назначения — «Северный поток - 2», то к нему в зарубежных водах могли бы применить меры самого жесткого характера, вплоть до ареста судна. Однако, поскольку формально корабль передвигался окольными путями, то никаких судебных исков, и тем более, основанных на санкциях, предъявить к нему нельзя. С другой стороны, стоимость «флотского» мазута сейчас находится на низких отметках, поэтому существовал абсолютно рациональный выбор маршрута, без прохождения Суэцкого канала, ведь в портах у берегов Африки топливо стоит несколько дешевле.

«МК»: Но ведь сейчас портом-припиской «Черского» является Калининград. Разве никому не понятно, с какими целями единственный в России трубоукладчик, способный достроить СП-2, движется в эту сторону?

И.Ю.: Не факт, что «Черский» дойдет до Калининграда. Корабль заходит в Балтийское море, но при этом он может остаться в акватории. Интрига заключается в том, что в начале года «Газпромфлот», обеспечивающий транспортную работу российской монополии, объявлял тендер на модернизацию «Академика Черского». Однако никаких комментариев по этому поводу со стороны «Газпрома» не поступало. Газовый концерн вообще старается не комментировать все, что связано в СП-2. Всем очевидно, что «Черский» идет достраивать новый трубопровод. Остается вопрос – зайдет ли судно в Калининград или Санкт-Петербург для дооборудования, или все необходимые работы по его модернизации уже проведены и «Академик» сразу примется за свою работу.

«МК»: Когда же ждать завершения работы над «Северным потоком - 2»?

И.Ю.: В принципе «Газпрому» назначать сроки достройки СП-2 на лето гораздо удобнее — в это время происходит меньше северных штормов, что благоприятствует завершению строительства морского участка газопровода. Вместе с тем, «Газпрому» не принципиально, когда он завершит проект — главным вопросом является сам момент начала работ по окончательной прокладке газопровода. В настоящее время американские власти заняты исключительно собственными проблемами — будущими выборами, падением цен на сланцевую нефть и эпидемией коронавируса. Однако, когда «Черский» дойдет до места назначения, американские сенаторы вновь заинтересуются его судьбой и, не исключено, что с их стороны могут последовать новые санкции, которые судно старалось избежать путем сложного морского маневрирования.

Источник: Московский Комсомолец