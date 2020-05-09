3 мая в Минюст с запросом о возможности проведения съезда онлайн обратился председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев

/В России/

В своем письме он обращает внимание на то, что для партии этот вопрос имеет принципиальное значение в связи с вступившим недавно в силу решением Верховного суда по иску Минюста о приостановке ее деятельности в связи с недочетами в партийном уставе.

Вопрос требует решения в ближайшие полтора-два месяца, в противном случае Минюст получит право потребовать теперь уже ликвидации «Гражданской инициативы». Необходимые изменения в устав партии могут быть внесены только съездом, но введенные в подавляющем большинстве регионов карантинные ограничения делают сбор участников съезда невозможным, напоминает Нечаев.