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Режим самоизоляции в Крыму перестанет действовать с 18 мая.

Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности и заменено на рекомендацию не покидать место жительства без необходимости.

Режим изоляции обязаны соблюдать лишь граждане, приехавшие в Крым из других регионов России и из-за границы, а также крымчане старше 65 лет.
Кроме того, указом запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах.

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Категория: Новости / В России

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