Россияне задолжали триллион за ЖКХ: когда расплата

Масштабы проблемы все растут.

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги среди россиян снизилась почти на треть. Только по состоянию на март задолженность потребителей достигла 1,3 трлн рублей. Эта сумма включает в себя долги населения — 810 млрд. рублей, и их объем продолжает расти. Об этом сообщил Минстрой. Возникает вопрос, почему государство бездействует? По словам экспертов, отраслей, которым нужна помощь — много, и денег на ЖКХ попросту нет.

Все инициативы, которые принимает государство для ослабления нагрузки по оплате «коммуналки» для граждан, либо не срабатывают, либо умирают, не успев родиться. «Правительство отказалось от расширения числа льготников, не рассматривает возможность отказа от повышения тарифов с 1 июля, а доходы населения продолжают падать. Все это означает, что сферу ЖКХ ожидает коллапс», — убежден первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По словам директора АНО «Организация народного контроля» Натальи Чернышевой, до периода пандемии и самоизоляции цифра задолженности физических лиц за ЖКУ колебалась в районе 500-600 млрд. рублей. Причем, как подчеркивает эксперт, собираемость коммунальных платежей среди граждан всегда была на высоком уровне в 90-95%, а общее число злостных неплательщиков по судебным разбирательствам составляло лишь около 30 тыс. человек. Это совсем немного в масштабах страны.

Однако сейчас ситуация буквально на глазах катастрофически меняется в худшую сторону. Ресурсоснабжающие компании прогнозируют падение собираемости на 70%. Но даже если они сгущают краски, в любом случае размер суммарной по стране оплаты по ЖКХ может уменьшиться как минимум в два раза, а кассовый разрыв по оплате может составить больше половины ежемесячной суммы, прогнозируют отраслевые специалисты.

«Многие из тех людей, которые раньше исправно оплачивали счета по ЖКХ, сейчас, к сожалению, оказались в ситуации, когда они потеряли существенную часть своих доходов, и им банально не хватает даже на еду, — говорит Чернышева. — В результате у них могут накопиться огромные долги к январю 2021 года, когда будут, возможно, возвращены пени и отключения за неуплату». Напомним, что в начале периода пандемии власти приняли решение не собирать с граждан пени и штрафы за неуплату или просрочку коммуналки, но эти суммы никуда не списываются, а лишь переносятся на следующий год.

Гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко считает, что не стоит так драматизировать ситуацию. «Да, некоторое снижение платежей есть, но причина этого всем понятна — та ситуация, с которой столкнулась наша страна и мир в целом. В ближайшее время жители смогут платить, и постепенно произойдет погашение задолженности, — утверждает он. — Злостные неплательщики не платят годами. Да и многие ответственные плательщики платят лишь раз в квартал или в полгода — им так удобнее, не смотря на пени».

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский со своей стороны считает, что лучше бы власть выдавала нуждающимся целевые субсидии на оплату ЖКХ, чем отменяла штрафы и пени до конца года. С его точки зрения, «недовольство населения растет, поскольку, даже несмотря на мораторий на начисление штрафов и запрет на принудительное взыскание задолженности, легче от этого не становится — все равно эти долги потом придется оплачивать».

Уже понятно, что государству в любом случае придется предоставлять компенсации ресурсоснабжающим организациям, чтобы не допустить коллапса всей отрасли ЖКХ, утверждает Наталья Чернышева. «Хорошим подспорьем было бы введение массовых субсидий для всех плательщиков, хотя бы в размере 50% от каждого счета, что позволило бы существенно повысить общую собираемость платежей», — считает эксперт.