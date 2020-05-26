Волонтеры работают не только от "Единой России"

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В краснодарское региональное отделение Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ поступает большое количество обращений с просьбами об оказании помощи.

В минувшие выходные активисты реготделения в очередной раз доставляли бесплатные продовольственные наборы, особенно нуждающимся: многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам, пожилым и маломобильным гражданам, ветеранам, пенсионерам и людям, оставшимся без работы. В состав проднаборов входят продукты долгосрочного хранения: масло, крупы, сахар, консервы, сладкое, а также предметы первой необходимости.

Для того чтобы объехать как можно больше адресов было сформировано несколько мобильных групп. Волонтеры смогли отработать более 100 заявок в разных районах Краснодара (Юбилейный, Прикубанский, Молодежный, Центральный)

«Мы понимаем, что делаем благое дело, это не только помощь продуктами, это для многих надежда, что их поддержат в сложной жизненной ситуации – говорит руководитель регионального отделения Денис Деулин. Наша цель дать понять людям, что они не одни в сложившихся обстоятельствах, и им есть куда обратиться за помощью и защитой. Жаль, что региональные власти только на бумаге отчитываются о проделанной работе и от них люди слышат лишь пустые обещания».

Часть продуктовых наборов была передана для жителей станиц Динская и Блюховецкая, где есть местные отделения партии, соответственно активисты там принимают заявки и оперативно доставляют людям продукты.

Сейчас в партию кроме обращений поступают и письма с благодарностью за оказанную помощь.

"Если бы мы могли располагать средствами, которыми владеют парламентские партии, то мы бы смогли наладить постоянную помощь и закрыть социальным щитом весь Краснодарский край, - комментирует Денис Деулин. К сожалению, мы видим, что они ресурсы тратят на свои интересы и на свои цели, а о земляках забывают"

Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, во главе с лидером - Владимиром Михайловым, одной из главных задач ставят перед собой оказание конкретной адресной помощи гражданам. Региональные отделения всемерно поддерживают такую политику и активно включаются в работу.

Денис Деулин: "Региональное отделение не останавливается и продолжает сбор заявок на оказание помощи, а так же приглашает всех активных и неравнодушных граждан присоединиться к нашей команде, к нашей партии, для оказания помощи населению Кубани".

Источник: ПРЕСС ЦЕНТР