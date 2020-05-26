Все лето дома: 83% россиян изменили планы летнего отдыха детей

/В России/

Эксперты Авито опросили 2800 российских родителей, чтобы узнать, как пандемия коронавируса повлияла на их планы по поводу летнего отдыха детей. Исследование показало, что из-за режима самоизоляции и его экономических последствий 83% жителей страны пришлось придумывать, куда отправить своих чад летом. Большинство опрошенных планировали отпуска, от которых пришлось отказаться, а также детские летние лагеря. Российские дети проведут лето на даче или в деревне, а кто-то и вовсе останется в городе. Даже если летом заработают сады и лагеря, 73% считают отправлять туда ребенка слишком рискованным. Силен тренд на самоорганизацию, 20% россиян планируют семейные лагеря с соседями и друзьями.

Новые реалии

Карантин сильно повлиял на планы россиян во всех сферах, но особенно пострадали решения, связанные с детским отдыхом, об этом сообщили 43% опрошенных Авито. Родителями приходится экстренно придумывать новые варианты каникул. 40% признались, что ситуация с коронавирусом заставила скорректировать планы, но не кардинально. Меньше всего режим самоизоляции повлиял на жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов - там только 37% респондентов экстренно все переиграли, а намерения 20% опрошенных вообще не изменились. Для сравнения: и в Москве, и Санкт-Петербурге резко искать новые решения пришлось 49% родителей, а с необходимостью корректировать планы столкнулись 41% и 43% соответственно.

Пандемия не затронула всего 17% респондентов, однако эта цифра опять-таки не такая высокая в Москве и Санкт-Петербурге - очевидно, родителям в мегаполисе особенно сложно придумывать развлечения для детей. Планы не поменялись только у 10% жителей столицы и 8% петербуржцев.

Опасения

Даже если летом сады и лагеря заработают, 73% опрошенных в целом считают отправлять туда ребенка слишком рискованным. Уровень опасений при этом выше среди мам, чем среди пап (76% против 70%). Также самые тревожные респонденты живут в Москве, где 80% родителей не решатся отправить ребенка этим летом в сад/лагерь даже в случае снятия режима самоизоляции, и в Северо-Западном федеральном округе, где таких 83%.

Где проведут каникулы дети?

Большая часть российских детей проведет лето на даче - наслаждаться свежим воздухом детей отправляют 36% родителей. Наиболее популярным такое решение стало среди жителей Санкт-Петербурга (49%).

31% респондентов ответили, что их дети будут большую часть сезона в городе, но по выходным семьи планируют выбираться на дачу. Вероятнее всего, это связано с тем, что многие родители будут работать, а на даче следить за младшим поколением некому. При этом чем больше город, тем чаще, как правило, родители стараются всеми правдами и неправдами организовать дачный отдых. Москве таких 42%, в Санкт-Петербурге 49%, в миллионниках - в среднем по 38%. Меньше всего «дачников» в Северо-Кавказском федеральном округе.

Многие родители (30%) ответили, что дети останутся в городе на все лето. Таких респондентов много во всех уголках страны. В общей сложности 21% родителей намерены добровольно или принудительно загрузить детей «развивашками» или занятиями с репетиторами.

В пандемию многие решили не сдаваться и организовать досуг для детей сами - с друзьями и соседями. Среди респондентов 20% решили взять каникулы в свои руки и планируют семейные лагеря и хотя бы совместные активности с близкими. Больше всего таких родителей в небольших (до 250-100 тыс. жителей) и маленьких городах (меньше 100 тыс. жителей) - 26% и 22% соответственно.

Такой экзотический вариант, как онлайн-няню или онлайн-детский сад, летом 2020 года собираются опробовать 3% российских родителей.

Почему пришлось изменить планы?

Почти половина опрошенных (49%) отказались от поездок за границу / летнего отпуска, теперь их дети проведут каникулы на даче или останутся дома. Вторым по популярности вариантом отдыха был летний лагерь, 37% придется оставить детей дома вместо него. Больше четверти жителей страны (28%) хотели отправить ребенка к бабушке, но она находится на самоизоляции.

16% опрошенных не знают, чем занять детей, поскольку собирались отдать их в сад или в летнюю школу. 4% пришлось отказаться от услуг няни из-за уменьшения семейного бюджета, еще 1% рады бы продолжать ими пользоваться, но няня не хочет или не может приезжать из-за режима самоизоляции. При этом мужчины по обеим причинам отказываются от няни чаще, чем женщины. Чаще всего обходиться без няни приходится жителям маленьких городов (менее 100 000 населения, 5% от соответствующей группы респондентов).

От чего пришлось отказаться?

У россиян также узнали, где их дети обычно проводят лето. Вариант «на даче с бабушкой» стал самым распространенным вне зависимости от места проживания респондентов, а вот остальные способы проведения досуга различаются в зависимости от размера города и региона. Среди москвичей в 2-3 раза больше тех, кто может позволить себе отправить ребенка с бабушкой за границу, чем среди жителей других городов. В среднем около трети опрошенных из маленьких городов отметили, что обычно ребенок летом просто предоставлен сам себе, например, гуляет во дворе. В Москве и Санкт-Петербурге, напротив, процент таких значительно меньше (20% и 17% соответственно).

Источник: https://www.avito.ru/