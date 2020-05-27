Падение рынка смартфонов назвали сильнейшим за последние 10 лет

/В России/

Падение продаж смартфонов в России на 42%, о котором стало известно из свежей статистики, это крупнейший провал рынка за последние 10 лет. Об этом рассказал радио Sputnik руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин.

Снижение продаж смартфонов на 42% в апреле по сравнению с мартом зафиксировала исследовательской компании GfK, пишут "Ведомости". По их данным, падение в деньгах и вовсе составило 50%. Откуда взялись такие цифры, рассказал Дмитрий Рябинин.

"Продажи смартфонов и другой мобильной техники действительно падают. Мы фиксируем даже усиление падения в мае. Это самое серьезное падение рынка за последние 10 лет. Ситуация связана с очевидными факторами ограничения офлайн-торговли и снижения покупательской способности. Потребители выбрали уверенный тренд на экономию", - пояснил эксперт.

Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik рассказал, что спад наблюдается в среднем ценовом сегменте, а вот флагманские и самые дешевые модели все еще продаются.

"В апреле был всплеск интереса к флагманским моделям смартфонов из-за курсовой волатильности и опасений роста цен, но он быстро закончился. На данный момент лучшая динамика у китайских брендов Xiaomi Redmi и Huawei Honor, а также у корейского Samsung за счет ориентации на недорогие аппараты. По итогам года мы ожидаем перестановки в топ-5 производителей по продажам на российском рынке. Можно сказать, что уже сейчас более половины, продаваемых в России смартфонов, китайские по бренду компании, а не по месту производства", - рассказал эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/