Роман Житник назначен техническим директором макрорегиона «Юг» Tele2

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Краснодар – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о назначении Романа Житника на должность технического директора макрорегиона «Юг» Tele2.

На новой позиции Роман Житник будет отвечать за строительство, эксплуатацию и дальнейшее развитие сети Tele2 в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгее. Кроме того, в его обязанности будет входить стратегическое и оперативное управление и контроль деятельности технических служб макрорегиона.

Роман работает в сфере телекоммуникаций более 15 лет. К Tele2 он присоединился в 2015 году. До назначения на новую должность руководил департаментом радиопланирования Tele2 в Омске. Под его управлением был осуществлен ряд значимых на федеральном уровне проектов, связанных с оптимизацией сети, внедрены новые технологические решения. Ранее Роман работал в компании МТС, где прошел путь от инженера до руководителя группы оптимизации в составе единого центра управления сетью.

Роман Житник окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Инженер», а также заканчивает обучение в Московском финансово-энергетическом университете для получения степени MBA сфере стратегического менеджмента.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«В этом году Tele2 продолжит инвестировать средства в развитие сети. Перед технической службой стоят системные задачи по улучшению качества связи в регионах ЮФО. Мы планируем уровнять покрытие скоростным мобильным интернетом и голосовой связью на всей территории присутствия оператора, реализовать масштабный проект по модернизации сети в партнерстве с «Ростелекомом», расширять покрытие 4G в небольших населенных пунктах регионов. Роман обладает богатым опытом работы в сфере телекоммуникаций. Уверен, что его профессиональная экспертиза поможет команде технической службы Tele2 справиться с амбициозными целями».