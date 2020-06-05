Более трех километров новых труб проложили специалисты «Таманский групповой водопровод» «Кубаньводкомплекс» в Темрюкском районе

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На Таманском полуострове продолжается работа по повышению качества водоснабжения населения. Специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ведут работы по замене аварийных участков поселковых водопроводных сетей.

В настоящее время завершаются работы по переключению абонентов на новый водопровод в поселке Гаркуша от водовыдела до улицы Северной, далее по самой улице Северной с закольцовкой на улицу Ленина. Общая протяженность нового водопровода 1875 метров. Новая пластиковая труба диаметром 110 и 90 мм заменит наиболее аварийный участок асбестоцементного водовода, который находится в эксплуатации почти полвека. Напомним, ранее в поселке Гаркуша специалистами РЭУ «Таманский групповой водопровод» были заменены еще три проблемных участка. В 2018 году подводящий водовод к поселку протяженностью более 900 метров и в 2019 - участок длиной 1050 метров на улице Ленина и 1 000 метров на улице Набережной.

«Данные мероприятия по замене водопроводных сетей – это часть масштабных работ по обеспечению бесперебойной работы поселковых сетей и последовательного повышение качества услуг, предоставляемых потребителям. Работы одновременно ведутся сразу в нескольких населенных пунктах Таманского полуострова – в поселках Гаркуша. Приморский, Кучугуры, в станице Старотитаровской. Всего в ближайшее время планируется построить и реконструировать свыше 4000 метров разводящих водопроводных сетей», - отметил Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

В поселке Приморском сейчас также ведется переключение абонентов на новый водопровод. На улице Гагарина заменен аварийный участок водовода протяженностью 425 метров. Старый трубопровод состоял из кусочков стальной, чугунной и асбоцементной труб, которые пришли в негодность, из-за чего происходили частые порывы. Аварийный участок заменили на пластиковый водопровод диаметром 90 мм.

В поселке Кучугуры работы по замене проблемного участка водопровода полностью завершены. По улице Гагарина специалисты РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» заменили аварийный стальной водовод длиной 150 метров на пластиковый диаметром 90 мм и уже переключили абонентов на новую трубу.

Обновление коммуникаций позволит нормализовать водоснабжение в поселках. Жители теперь будут обеспечены качественным и надежным водоснабжением.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"