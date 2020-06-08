Профсоюз выступил против почасовой оплаты труда

/В России/

Принятие законопроекта о минимальной почасовой оплате труда приведет к потере денег. Этот документ подписывать нельзя, заявил радио Sputnik заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Александр Шершуков.

В России появился законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда. Его отправили в правительство для получения отзыва депутаты ЛДПР, сообщает агентство РИА Новости. В документе речь идет об установлении минимальной оплаты в 150 рублей в час с 1 января 2021 года.

Если документ получит положительную оценку правительства и будет принят Госдумой, то россияне рискуют потерять деньги, уверен Александр Шершуков. По его словам, этот документ приведет к тому, что работодатели будут вызывать человека всего на несколько часов в день. Чтобы этого избежать, профсоюзы предлагают ввести "страхующую цифру"

"Работодатели будут вызывать сотрудников на несколько часов в день, выплачивая пресловутую почасовую ставку. Это может негативно отразиться на рынке труда. Когда разговор о введении почасовой ставки шел в предыдущий раз несколько лет назад, профсоюзы фиксировали свою позицию, что данную ставку можно вводить только в случае, если все равно сохраняется минимальный размер оплаты труда, ниже которого нельзя выплачивать заработную плату. Должна быть параллельно страхующая цифра", - рассказал заместитель председателя ФНПР в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/