Штраф за вред экологии увеличат

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Сейчас удачный момент, чтобы преодолеть сопротивление крупных загрязнителей, промышленных лоббистов и поднять штрафы за вред экологии, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова осенью предложит правительству повысить штрафы за вред экологии. По ее словам, сейчас штрафы за экологические нарушения "незначительные". Кроме того, глава Росприроднадзора предложила создать фонд, откуда будут выделяться средства на рекультивацию земель.

"Давно надо было это сделать, но лоббизм промышленных компаний, основных загрязнителей, делал свое дело. Надо поднимать не только штрафы, но и ущербы, они совершенно не соответствуют уровню оказанного вреда. Нарушения имеют своего автора, но у нас создана лазейка, когда виновник торжества может "нагадить" и сбежать, и его никто не догоняет. Необходимо установить такие нормы в законодательстве, которые позволят привлечь за нанесенный ущерб, вред окружающей среде юридические и физические лица, которые его нанесли, даже если это произошло какое-то количество лет назад", – считает Андрей Пешков.

В данный момент размеры штрафов составляют до 30 тыс. рублей для должностных лиц и до 100 тыс. рублей — для юридических.

Разговоры о повышении штрафов за вред экологии начались после аварии в Норильске на ТЭЦ-3. Напомним, 29 мая там лопнула цистерна, из?за чего в почву и реки Амбарную и Далдыкан попали более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/