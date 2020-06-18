В Госдуме раскрыли истинную причину разблокировки Telegram

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Сотрудничество создателя Telegram Павла Дурова с властями России стало причиной разблокировки мессенджера. Об этом рассказал радио Sputnik зампредседателя комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Андрей Свинцов.

Telegram вновь полностью легально доступен на территории России. РИА Новости сообщают, что Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничение доступа к мессенджеру.

Причиной снятия ограничения стало желание основателя Telegram Павла Дурова начать сотрудничество с российскими властями для противодействия терроризму и экстремизму, рассказал радио Sputnik депутат Госдумы Андрей Свинцов.

"Основатель Telegram Павел Дуров согласился взаимодействовать с властями Российской Федерации. Я думаю, что это положительным образом повлияет на развитие всей IТ-отрасли в России, поскольку такой радикальный человек, как Павел Дуров, который не собирался сотрудничать с властями России, властями ЕС и властями США, ощутил, что не может быть вне правового поля", - рассказал депутат.

История с разблокировкой Telegram теперь может стать удачным примером для других компаний, которые избегают российских законов, считает Андрей Свинцов.

"Начало сотрудничества можно оценивать исключительно положительно. Для самого Telegram — это будет дополнительным витком в его развитие. Я думаю, что он будет все больше и больше набирать популярность. Это рекомендация все разработчикам всех IТ-компаниям, что надо соблюдать законодательство", - рассказал депутат в интервью радио Sputnik.

Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram в России с 2018 года. Причиной судебного решение об ограничение доступа был отказ создателя платформы Павла Дурова предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/