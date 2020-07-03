В динамической системе избежать конфликтов не удастся

/В России/

Смертельная схватка бульдогов под ковром неизбежна.

«Олень» ещё в прошлой своей реинкарнации уже предвосхищал - яблоком раздора станет Госсовет, который изменит всю политическую структуру власти.

«Путин выстраивает новую государственную модель с развитой и сложной системой сдержек и противовесов, в которой все элементы уравновешивают друг друга, страхуя власть верховного лидера в новом статусе «Отца нации». Говорить об усилении парламента или о том, что вводится президентско-парламентская республика на самом деле неправильно. Ключевым органом власти становится Госсовет, которому переходит львиная доля президентских функций. Фактически выстраивается параллельная существующей вертикаль власти по линии Госсовет – Регионы. Значительно ослабляется власть президента и премьер-министра, которые в новой структуре уравновешиваются парламентом, а парламент в свою очередь ослабляется усилением роли Конституционного суда, который становится законодательным суперрегулятором, способным отменить любое решение парламента. Сдерживают силовые структуры Совет Федерации и Совбез. Региональные элиты теряют свою политическую субъектность, а губернаторы фактически становятся менеджерами Госсовета на территории»

Активную борьбу за влияние в Госсовете ведут Собянин и Кириенко. Собянин и Матвиенко при этом являются претендентами на роль председателей Госсовета, однако круг ими не ограничивается. Появление Госсовета актуализирует реформу губернаторского корпуса , которая будет предполагать централизацию управление регионами напрямую из Госсовета (кураторами региона) и отмену выборов губернаторов. Это может обострить конфликтные линии Кремля с регионами и встретит сопротивление местных политических игроков. Кроме того, ожидается серьезная ротация состава . Перенос в Санкт-Петербург Госсовета и Конституционного суда запустит ещё один потенциально опасный территориальный конфликт, обострив административное соперничество двух столиц – Питера и Москвы. Нужно понимать, что это распределение административных органов, реализуемое под благим предлогом разгрузить Москву, также является способом уравновесить власть старого/нового мэра Москвы как гарантированного активного участника транзита. В Питере, к слову, сейчас все готовится к большой стройке. Обостряется конфликт Собянина с Мишустиным, московский мэр не теряет своих попыток свалить Мишустина и занять его кресло. Усугубляется конфликт Володин-Кириенко вокруг досрочного обнуления парламента и контроля за формирование нового состава. На пост председателя ГД в пику Володину Кириенко лоббирует Турчака. Повысившаяся активность Дмитрия Медведева как самостоятельного и статусного политического игрока, который после тактической паузы, вновь обозначил свои высокие политические амбиции, в том числе опираясь на поддержку Запада, усугубит конфликт элит. Один из вариантов трудоустройства экс-президента, обсуждаемый в Кремле – председатель Совета Федерации. Претерпит изменения и партийный ландшафт, в Кремле идет работа над созданием новых партийных проектов, что ревностно воспримется парламентскими партиями и их партийными функционерами.

Конфликты будут множится в геометрической прогрессии. Главный вопрос в том, сможет ли Кремль обеспечить соблюдение политического баланса, проплывая между Сциллой и Харибдой. Президенту нужно будет сильно постараться, чтобы удержать штурвал в своих руках. Любой острый конфликт элит, вышедший из берегов, мгновенно может привести к шторму и бушующему протесту, который перевернет лодку политической системы, имеющую критическую пробоину легитимности.