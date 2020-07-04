Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной» жизни

/В России/

Российской семье из трех человек, в которой двое работают, нужно около 85,7 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Ромира». Это на 7,7 тысяч больше, чем в 2019 году.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян. Им задали вопрос, какой семейный бюджет устроил бы в той местности, где они сейчас живут. 22% ответили, что им нужно от 60 до 90 и более 120 тысяч рублей в месяц. 21% ответили, что их устроил бы доход в 90-120 тысяч рублей. 18% назвали достаточным доход в 45-60 тысяч рублей. Еще 4% готовы на доход от 20 до 30 тысяч рублей. На доход менее 20 тысяч в месяц готовы жить менее 2% респондентов.

Выяснилось, что семьи при этом зарабатывают больше. Если желаемый доход обозначался в среднем 85,7 тысяч рублей, то реальный оказался 86,8 тысяч рублей.

Самые высокие финансовые запросы оказались у жителей Северо-западного федерального округа – это 100,8 тысяч рублей в месяц. Следом идут семьи с Урала – 95,4 тысячи рублей. Тройку замыкают жители Центрального округа – 90,2 тысячи рублей.

Также была выявлена разница в желаемых доходах среди мужчин и женщин. Первые заявляли цифру в 88,4 тысячи рублей, а вторые – 83,6 тысяч рублей.

Источник: https://www.mk.ru/economics/