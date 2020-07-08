Как поменять радиаторы отопления?

/В России/

Создание комфортной температуры воздуха и уровня влажности в помещении - это основная задача для владельцев городских квартир и частных загородных коттеджей в осенне-зимний сезон.

Еще 20-25 лет назад самым популярным решением были чугунные батареи, имевшие множество достоинств и преимуществ. Встретить такие батареи можно и сегодня, однако в 2020 году их вряд ли можно назвать действительно современным, практичным и функциональным решением. Всем хороши чугунные батареи, однако они довольно громоздкие и не всегда хорошо вписываются в существующий интерьер.

Тем кому нужна замена батарей и кто ищет беспроигрышный вариант, стоит обратить внимание, например, на биметаллические радиаторы, имеющие стильный, презентабельный внешний. С установкой современных моделей не возникает проблем, но при одном условии: если она поручены грамотным, постоянно повышающим свою квалификацию специалистам. Найти их можно двумя способами:

самостоятельно проведя мониторинг рынка, выбрав удобный день и время;

обратившись в одну из проверенных компаний.

Ею на сегодняшний день является «Мос-Монтаж». Ознакомиться с примерами успешно выполненных работ можно на имеющем удобный, интуитивно понятный интерфейс сайте mos-montage.ru. Вы узнаете, что среди услуг компании не только замена батарей отопления, но и монтаж полотенцесушителей, монтаж отопления в доме и любые консультационные услуги: они требуются в 90% случаев, поскольку у тех, кто запланировал демонтаж старых батарей отопления и установку новых на практике возникает немало вопросов. Лучше за ответами обращаться непосредственно к практикующим мастерам mos-montage.ru.

Сколько стоит замена батарей?

Цена в каждом случае определяется индивидуально: соответственно, чем сложнее поставленная заказчиком задача - тем больше мастеров нужно будет привлечь для её решения и тем выше будут затраты. Между тем, они очень быстро окупаются всеми теми «плюсами», которые можно получить в результате. Самым главным преимуществом станет возможность проживать в по-настоящему комфортной, теплой и уютной квартире или доме, где в осенне-зимнее время года не придется использовать дополнительные источники обогрева - масляные батареи, тепловентиляторы, теплые полы. Эти удобные, на первый взгляд, решения становится причиной роста счетов за электроэнергию, поэтому ни о какой экономии при их использовании не может быть и речи. Определиться с точной ценой позволит удобный онлайн-калькулятор стоимость замены батарей, размещенный на mos-montage.ru.