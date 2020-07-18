/В России/

Президент провёл в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации.

Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям.

Президент также проинформировал постоянных членов Совбеза о серии недавно состоявшихся телефонных контактов с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Ирана Хасаном Рухани.

В совещании приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Источник: http://www.kremlin.ru/