Полицейский выпрыгнул за педофилом из окна 13-го этажа и поймал его

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В городе Алматы Казахстана местный полицейский Бакытжан Бакиров выпрыгнул с 13-го этажа, пытаясь поймать педофила. Об этом сообщается на сайте Polisia.kz.

В ходе операции по поимке преступника 36-летний майор вошел в квартиру к подозреваемому под видом сантехника. Хозяйка квартиры, которую снимал предполагаемый педофил, позвала его, но тот вышел в коридор, а затем забежал в одну из комнат. Полицейский отправился за ним. «Он забежал в одну из комнат и, взобравшись на подоконник, выпрыгнул в открытое окно. В эти секунды, обычно, вообще ни о чем не думаешь, главное — догнать, вот и я прыгнул следом за ним», — рассказал Бакиров.

Преступник и полицейский пролетели два этажа и приземлились на террасе. Подозреваемый пытался сбежать, но Бакирову удалось удержать его и дождаться подкрепления. В результате операции преступник был задержан.

При падении Бакиров сломал ступню. Он перенес три операции. По его словам, прыгая из окна, он не знал, есть ли внизу терраса. «В голове была только одна мысль — задержать его, и ни о чем больше не думал», — отметил Бакиров.

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Источник: https://lenta.ru