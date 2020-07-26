Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины.

Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков, передает РИА Новости.

«Если наш проект будет одобрен, его соблюдение позволит не вводить при росте заболеваемости столь жесткие ограничения на работу ритейла, какие мы наблюдали весной», — сказал Беляков.

По его словам, регламент предполагает обязательное ношение средств индивидуальной защиты как сотрудниками, так и покупателями. Также предполагается более частая дезинфекция корзинок, тележек, полок, дверных ручек и дверей, то есть «всего, к чему можно прикоснуться», добавил он.

Третьим направлением, которое отражено в документе, значится работа с органами власти. «Это принципы оперативного взаимодействия, когда информация о возникающих проблемах быстро доводится до правоохранительных органов, до местных администраций, а они в свою очередь в рамках своих полномочий принимают решения, исключающие злоупотребления», — заключил Беляков.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико озвучил прогноз, согласно которому усиление распространения COVID-19 произойдет в ноябре и продолжится до января.

1 июня в Москве открылись непродуктовые магазины, работа которых была ограничена из-за распространения коронавируса. Продуктовые магазины на карантин не закрывались.

В АКОРТ, кроме крупнейших продовольственных ретейлеров (X5 Retail Group, «Магнит», «Лента»), входят также сети «М.Видео», «Эльдорадо», «Спортмастер» и другие.

Источник: https://lenta.ru