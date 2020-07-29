Начальница отдела минобра Ингушетии скрывала банковские счета

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Начальница одного из отделов министерства образования и науки Ингушетии не указала в своей декларации данные о депозитных счетах, открытых на свое имя и на имя супруга, а также в документах уменьшила площадь принадлежащего ей земельного участка.

Это выяснилось после того, как прокуратура региона проверила, как соблюдают антикоррупционное законодательство в республиканском минобразования.

На имя главы ведомства надзорники внесли представление.

"Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - отметили в прокуратуре Ингушетии.