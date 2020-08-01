ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

/В России/

Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта.

При этом банк решил не изменять ставку по накопительному счету.

Ранее средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших банков страны обновила минимум и составила 4,55 процента.

Это произошло из-за того, что на прошлой неделе Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25 процента.

Источник: https://www.mk.ru/