В НТС рассказали о последствиях изменения налога для нефтяников

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При корректировке налогового законодательства многие нефтяные скважины, которые разрабатываются, перестанут давать расчетный доход, чтобы скважина была рентабельна, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель аналитического центра "Независимого топливного союза" Григорий Баженов. Это существенная проблема нефтяных компаний, отметил эксперт.

Минфин внес в правительство законопроект, который предусматривает изменение налога на дополнительный доход (НДД), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Проект позволит изъять дополнительные 200 миллиардов рублей у компаний за три года. Нефтяные компании выступают против законопроекта.

"Налог на дополнительный доход вводился, чтобы стимулировать объемы добычи нефти, изначально он был рассчитан при цене 40 долларов за баррель. В прошлом году средняя цена была выше, чем предполагалась, – в среднем 63 доллара за баррель. Отсюда возникли недополученные бюджетом доходы. Не очень понятно, почему кто-то должен возвращать выпавшие доходы, если изначально Минфин неверно спрогнозировал цену на нефть", – считает Григорий Баженов.

В условиях кризиса мы должны думать о том, как сделать падение мировой экономики менее чувствительным для реального сектора, а Минфин озабочен балансировкой бюджета, отметил эксперт.

"При корректировке налогового законодательства многие нефтяные скважины, которые разрабатываются, перестанут давать расчетный доход, чтобы скважина была рентабельна. Кроме того, регулярное изменение налогового законодательства в принципе не дает возможности нормально планировать инвестиционные расходы, в том числе крайне значительного размера, которые требуются для разработки скважин. В долгосрочной перспективе это негативно отразится на добыче, переработке нефти и на розничном секторе", – считает руководитель аналитического центра "Независимого топливного союза".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/