Михаил Мишустин снял ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом

/В России/

Также разрешается безвизовый въезд иностранцев по дипломатическим или служебным паспортам

Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Железнодорожное сообщение на этом направлении приостановили с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, однако пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области. Теперь это ограничение снято.

Этим же распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжения Правительства от 16 марта 2020 года №635-р и от 27 марта 2020 года №763-р.

Источник: http://government.ru/