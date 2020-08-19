В порту Туапсе запрещен ввоз 65 тонн зараженных плодовой мухой фруктов из Турции

/В России/

В морском порту «Туапсе» при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля Южного межрегионального управления Россельхознадзора в 65 тоннах свежих фруктов (персики – 41,6 тонн, сливы – 23,3 тонн) прибывших из Турции, выявлен в живом состоянии карантинный объект для Российской Федерации - средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)).

Данный энтообъект подтвержден заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации зараженные партии были запрещены к ввозу.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора