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В порту Туапсе запрещен ввоз 65 тонн зараженных плодовой мухой фруктов из Турции

В морском порту «Туапсе» при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля Южного межрегионального управления Россельхознадзора в 65 тоннах свежих фруктов (персики – 41,6 тонн, сливы – 23,3 тонн) прибывших из Турции, выявлен в живом состоянии карантинный объект для Российской Федерации - средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)).

Данный энтообъект  подтвержден заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации зараженные партии были запрещены к ввозу.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / В России

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