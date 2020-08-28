Преимущества регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)

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ЕСИА – это система, которая позволяет гражданам использовать единый логин и пароль на различных порталах и сайтах для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

При помощи учетной записи ЕСИА можно получать различные электронные услуги:

- на порталеГосуслуг (www.gosuslugi.ru),

- в Личном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru),

- в Личном кабинете федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) (https://sfri.ru/lk),

- в личном кабинете Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) (http://egisso.ru), а также на других сайтах региональных и федеральных органов исполнительной власти.

Например, узнать состояние индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, узнать и оплатить задолженность по налогам, сборам и штрафам, подать различные виды заявлений, заказать и получить различные виды справок и сведений.

Ключевая функция ЕСИА – предоставление пользователю единой учетной записи доступа к множеству значимых государственных информационных систем, то есть система избавляет граждан от необходимости хранить множество логинов и паролей для получения государственных услуг в электронном виде. Учетная запись позволяет заходить на любые порталы, использующие ЕСИА, под одним и тем же логином и паролем.

Преимущества регистрации в ЕСИА - это возможность подать заявление в любое удобное для гражданина время, сокращение визитов в различные государственные ведомства и организации, виртуальное общение с чиновником, исключается проблема подачи неполного комплекта документов, электронные заявления содержат подсказки при заполнении полей, нет необходимости придерживаться времени работы ведомства.

Полная информация о способах регистрации в ЕСИА представлена на сайте портала Госуслуг(www.gosuslugi.ru).

Жители Краснодарского края могут пройти процедуру регистрации в ЕСИА в центрах обслуживания. Информация об адресах и режиме работы всех центров обслуживания представлена на сайте портала Госуслуг(www.gosuslugi.ru). В частности, центры обслуживания развернуты во всех клиентских службах ПФР на территории края.

Источник: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новороссийске Краснодарского края