Россиян решили заставить платить налог с продажи подержанных вещей

/В России/

Россиян решили обложить налогом на продажу поддержанных вещей через различные онлайн-платформы. О соответствующих планах рассказали в Минфине.

В ведомстве сообщили, что НДФЛ по стандартной ставке 13% планируется распространить на продажи в сегменте c2c - от человека к человеку. Согласно действующему Налоговому кодексу обязанность уплаты налога лежит на физическом лице, а не на электронных платформах.

«Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут», - пояснили «Ведомостям» в Минфине.

На практике граждане не уплачивают налог, поэтому Минфин намерен предоставить онлайн-платформам, в том числе маркетплейсам и соцсетям, полномочия взимать налог в размере 13% с продажи физлицом б/у товара.

В министерстве отметили, что рынок поддержанных вещей в России в последние годы стремительно растет. Если в 2017 году было заключено 90 млн сделок на общую сумму 295 млрд рублей, то в 2019 году эти показатели выросли почти в два раза - до 177 млн сделок на сумму 568 млрд рублей. При этом лишь в 60% случаев объектом продажи становилась действительно поддержанная вещь, еще 29% сделок пришлось на новые или не подошедшие продавцам товары. В остальных случаях продавались вещи, сделанные вручную, либо коллекционные и антикварные товары, а также животные и растения.

По подсчетам Минфина, налог на продажу поддержанных вещей принесет бюджету ежегодный доход в размере 80 млрд рублей.

Источник: https://www.mk.ru/economics/