Более 1 100 операторов муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций приступили к работе в Системе МКА ЖКХ с момента ее запуска

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1 сентября 2020 года Министерством строительства и ЖКХ РФ совместно с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства запущена Система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ.

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев доложил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о запуске системы на Совещании с членами Правительства РФ 9 сентября 2020 года.

- С 1 сентября мы четко видим каждый инцидент, который происходит на любых системах жизнеобеспечения. Видим каждый субъект, каждый муниципалитет, причину, по которой произошел этот инцидент, что сделано для его устранения и нужно ли туда вмешиваться, либо муниципальные и региональные власти с этим разберутся сами – в зависимости от уровня этого инцидента, - сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Отметим, что целью создания Системы МКА ЖКХ является обеспечение оперативной и достоверной информацией обо всех происшествиях на объектах ЖКХ федеральных и региональных органов исполнительной власти, формирование четкой систематизации и классификации событий, определенных в соответствии с приказом Минстроя России от 4 июня 2020 года №305/пр.

Одной из особенностей системы является учет и мониторинг не только аварийных ситуаций, но и плановых отключений потребителей, производимых эксплуатирующими и ресурсоснабжающими организациями для проведения профилактических, ремонтно-восстановительных работ, а также работ в рамках подготовки к запуску отопительного периода. При этом важным моментом является автоматический контроль заявленных сроков проведения таких плановых отключений, при несоблюдении которых система автоматически переводит это событие в инцидент и далее в аварию на объекте ЖКХ.

- Запуск единой системы мониторинга - это по-настоящему знаковое событие для отрасли. Теперь мы можем в оперативном режиме получать актуальную информацию по объектам жилищно-коммунального хозяйства во всех регионах страны. Это позволит сделать отрасль более надежной в части контроля устранения возникших неполадок, собрать большой объем данных по объектам, что позволит правильно оценить их состояние, прогнозировать возникновение инцидентов и на основе этого готовить планы ремонтных работ, - сказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

- Первыми тестовую эксплуатацию Системы МКА ЖКХ с 1 июля 2020 года начали 7 регионов, при этом многие профильные министерства субъектов РФ обращались с просьбой начать работу с данной системой на более ранней стадии, чтобы обеспечить необходимое обучение, подключить заблаговременно к системе поставщиков данных в лице диспетчерских служб муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций. Результатом этого подготовительного периода стало подключение всех 85 операторов субъектов РФ к Системе МКА ЖКХ, более 1 100 операторов муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций, и теперь нам совместно с регионами предстоит обеспечить полноценную работу всех пользователей системы, - отметил заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

Он подчеркнул, что за первую неделю работы системы, безусловно, рано делать какие-либо аналитические выводы, а также напомнил, что на базе этих данных Минстрой России сможет оценивать и контролировать не только показатели аварийности на территории каждого муниципального образования, наиболее критичные объекты и системы коммунальной инфраструктуры, но и осуществлять мониторинг за работой по их устранению с точки зрения оперативности реагирования и конечных сроков устранения.

Источник: Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ