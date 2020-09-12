Раскрыты детали проекта Минтранса о бесплатном проезде

/В России/

Минтранс России предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. Правда, через 15 лет и при одном важном условии: платным станет пользование дорог для автомобилистов. Эти предложения содержатся в обновленном проекте транспортной стратегии ведомства.

Ввести механизм «пользователь платит» Минтранс планирует с 2025 года – платным станет проезд по дорогам регионального значения, а с 2035 года – и по городским дорогам тоже. Бесплатный общественный транспорт существует во многих европейских странах и в Австралии, а автомобиль там – самый дорогой вид передвижения. Эксперты считают, что Россия тоже стремится к подобному.

Предложенный Минтрансом механизм позволит стимулировать пользование общественным транспортом в крупных городах. Ожидается также, что жители будут чаще ездить на велосипедах, самокатах, что улучшит экологию. Сейчас, по данным Минтранса, личный транспорт пользуется большей популярностью, чем общественный и другие виды.

Бесплатный общественный транспорт – отнюдь не благая фантазия. Пару лет назад от платы за проезд на всех видах транспорта освободили жителей и гостей Люксембурга. Герцогство страдало от пробок: ежедневно туда на работу приезжают тысячи жителей Бельгии, Франции и Германии. Раньше они передвигались исключительно на личных авто. Теперь многие предпочитают бесплатные автобусы, трамваи и поезда.

Бесплатный транспорт действует в Женеве (Швейцария), австралийском Мельбруне (трамваи). В французском Дюнкерке, благодаря отмене платы за проезд, пассажирооборот в общественном транспорте увеличился на 80%, подсчитали местные власти.

Еще в 2013 году плату за проезд в общественном транспорте для местных жителей отменили в Таллине. Таким образом там хотели решить вопрос пробок, а заодно увеличить число налогоплательщиков. Задумка удалась: население города выросло на 16 тыс человек и налоговые поступления – на 20 млн евро в год. Туристы и люди без таллинской прописки проезд оплачивают. Два года назад бесплатный проезд распространили и на другие эстонские города.

В России городской транспорт убыточен, указывают в Институте экономики города. Во многих городах расходы на транспорт составляют до 8–10% от всех бюджетных расходов за год. Несмотря на дотации, рентабельность городского пассажирского транспорта обеспечить не получается. Основная причина убыточности – большая доля «льготников», то есть тех, для кого проезд уже бесплатный.

В условиях убыточности общественного транспорта идея увеличения доли платных дорог рациональна. «Бесплатный проезд компенсируется через бюджетный механизм от оплаты дорог. Сегодня в России лишь около 10% дорог - платные. Лет через пять, думаю, удастся добиться соотношения 20% (платные) на 80% (бесплатные). Во многих странах есть так называемый налог на общественный транспорт - из отчислений, которые люди делают от зарплат, значительные средства поступают транспортным компаниям. Таким образом софинансируется общественный транспорт», - поясняет доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

В европейских странах передвижение в расчете на километр на автомобиле дороже, чем на самолете и поезде. В России стремятся к этому же, считает эксперт. «Введение бесплатного общественного транспорта у нас – реализуемая идея, но не в ближайшие годы. При этом бесплатные дорогие, конечно, останутся. Полностью платной сети дорог нет нигде в мире. Платными, вероятно, будут хордовые дороги, более быстрые», - говорит наш собеседник.

Однако введение бесплатного проезда может обострить проблему загруженности общественного транспорта в час пик. «И эта проблема не решается, условно говоря, строительством нескольких новых станций метро: так людей становится только больше. Проблема в том, что все едут на работу и с нее примерно в одно и то же время, учебный год начинается в один день, рабочая неделя у большинства – с понедельника по пятницу. Тут может помочь опыт тех же европейских стран: там учебный год начинается в течение месяца, в некоторых компаниях есть дни, где сотрудники работают из дома. Все это помогает разгрузить общественный транспорт», - заключил Эмиль Мартиросян.

Источник: https://www.mk.ru/economics/