Россияне ринулись покупать валюту: вторая волна пандемии грозит обвалом рубля

/В России/

Особой популярностью, по последним данным Банка России, пользуется наличность от $2 тысяч до $5 тысяч.

Покупка больших сумм может быть также связана с налогообложением процентов по банковским вкладам на сумму свыше 1 млн рублей. Нововведения вступят в силу с 1 января 2021 года, поэтому держатели крупных рублёвых вкладов стараются забрать свои накопления из банков и перевести их в наличную валюту как можно скорее. Кроме того, граждане всерьез опасаются дальнейшего обвала рубля и создают «подушку безопасности» из наличных денег. Помогут ли такие предупредительные меры сохранить сбережения, рассказали эксперты.

Спрос на наличную валюту резко вырос еще в марте в связи с обвалом рубля и ожидаемыми карантинными ограничениями. Режим самоизоляции закончился, «пандемический» ажиотаж вокруг доллара и евро немного спал, но рубль всё равно продолжил обесцениваться, соответственно, повышенный спрос на валюту никуда не ушёл и будет присутствовать, пока не начнётся стабильная тенденция к укреплению рубля.

Опасения дальнейшего обвала национальной валюты не бессмысленны, говорит заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова: «Если против России будут введены экономические санкции (неважно, по какому поводу), то рубль может упасть до 80 руб. за доллар и 93 руб. за евро. Геополитические риски никто не отменял».

По словам эксперта, у многих людей (также небеспочвенно) есть опасения второй волны пандемии коронавируса. Те, кто планирует не потратить снятые из банков деньги, а хранить их в валюте, по мнению Мильчаковой, поступят правильно, и эту «подушку безопасности» можно будет держать у себя очень долго. По крайней мере, либо до тех пор, пока не начнет укрепляться рубль (это возможно не ранее первого квартала 2021 года), либо пока не обесценятся доллар и евро, но этого придется ждать очень долго.

Стратегически люди все делают правильно, рассказывает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Они ожидают еще большего провала рубля относительно доллара и евро, и на то есть достаточно объективных причин: «Это и Белоруссия, и ситуация с Навальным, и выпадающие нефтегазовые и налоговые доходы, и дефицит бюджета, и выборы в США вкупе с постепенным отказом инвесторов от риска на период предвыборной. На отметке в 75 рублей валюта держится только из-за некоторого укрепления нефти и продаж валюты Центробанком, других фундаментальных причин для поддержки рубля нет. Инвесторы уже давно смотрят на отчеты Росстата и Минфина сквозь пальцы». За текущий год денежная масса вне Центробанка увеличилась более чем на 2 триллиона рублей - люди выводят деньги из банковской системы.

«Вполне логично, что граждане перекладывают их в валюту, поскольку падение рубля определенно продолжится и дальше, - полагает Кричевский. - Если население не успело закупиться валютой перед обвалом рынков, то июньская просадка была использована максимально эффективно. Почти весь месяц курс был ниже 70 рублей за доллар. Добавляя к этому окончание самоизоляции и надежду на отпуск за границей, пазл полностью сложился».

Эксперты сошлись во мнении, что иметь запасы наличности в кэше, а не на счетах - оптимальное решение.

Источник: https://www.mk.ru/economics/