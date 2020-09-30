ФНПР обратилась к Мишустину за отменой накопительной части пенсии

/В России/

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором попросила исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте ФНПР.

В обращении утверждается, что ФНПР последовательно поддерживает исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования. По словам организации, данный вопрос не нашёл практического решения и ведёт к правовым коллизиям.

Как отмечается, из системы государственного обязательного пенсионного страхования был ликвидирован параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако его сохранили для накопительного компонента, являющегося частью системы.

Согласно законодательству, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитан по методике и сведениям о численности мужчин и женщин, которые достигли пенсионного возраста. Учитывая среднюю продолжительность жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования, фактический период дожития (времени, в которое человеку будет выплачиваться пенсия) может достигать 12 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

Вместе с тем в 2015 году для накопительного компонента показатель зафиксирован на уровне 228 месяцев (19 лет), также предполагается ежегодное увеличение срока, к 2021 году этот показатель увеличится до 22 лет, подчеркнули в ФНПР.

Представители федерации полагают, что подобная ситуация «дискредитирует саму идею накопительной пенсии», поскольку снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных лиц.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, подразумевающий увеличение ожидаемого срока выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития) на 2021 год. После принятия новых мер этот период должен вырасти на полгода – с 258 до 264 месяцев.

Источник: https://www.mk.ru/economics/