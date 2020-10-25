Муниципальные проблемы похожи?

/В России/

У нас две новости из Усть-Кутского района и обе они - отвратительные. Первая - на славный город Усть-Кут Иркутской области надвигается бюрократический коллапс. А все потому что уставы муниципалитетов от слова “совсем” не рассчитаны на то, что главу возьмут и закроют в СИЗО.

Уставы - документы традиционные. В них глава муниципалитета либо работает, либо не работает. Отправляется в отпуск, командировку, на больничный и так далее. В первом случае он сам подписывает документы, во втором руку временно может приложить какой-либо из замов.

Действующего главы муниципалитета Александра Душина привезли в кабинет следователя прямо с трапа самолета и еще некоторое время он был в отпуске. Теперь казус, в котором глава города не в отпуске, не на больничном и не в командировке - ситуация нештатная. Чтобы вы понимали, папки с документами, на которые нет права подписи у душинских заместителей, уже подпирают подоконник и скоро начнут подпирать потолок.

Где-то через месяц Дума Усть-Кута примет бюджет, который обязан подписать глава Усть-Кута, который его не совершенно точно не подпишет. И тогда все СМИ расскажут про бюрократический коллапс в Усть-Куте, а бородатая проститутка из "Усть-Кут 24" - о том, что во всем виновата Тамара Климина. Между тем город останется без бюджета и будет жить на 1/12.

При всем кошмаре ситуации, Усть-Кут не единственный муниципалитет Иркутской области, который мог внезапно оказаться без главы. Наши over осведомленные источники говорят, что элегантной схемой разделения полномочий мэра Иркутска между вице-мэром и председателем Думы Иркутска мы обязаны нескольким часам перелета дорогого Владимира Викторовича Якубовского. Когда самолет с уникальным правом подписи городских документов внутри мог не приземлиться на взлетно-посадочной полосе иркутского аэропорта.

Говорят, некоторые до сих пор вспоминают “волосы назад” от скорости и стремительности, с которой поправка о разделении полномочий главы города и главы администрации была написана, принята и подписана действующим мэром Иркутска. И пока бравые парни из иркутского следкома не стали невольной причиной бюджетного коллапса в Усть-Куте, Дума города может принять “разделительные” поправки в Устав города Усть-Кута. И проведать в СИЗО Александра Душина, чтобы все еще действующий глава, “выключенный из игры” по форс-мажорным обстоятельствам, мог стать героем спасти город от тяжелейшего кризиса, в который тот погрузится накануне нового года.

Ну или дорогому генерал-губернатору придется вводить прямое губернаторское управление Усть-Кутом.

Источник: Телеграм-канал