Как подключить и зарегистрировать онлайн-кассу

/В России/

Подключение кассового оборудования и настройка такового — это непростой процесс.

В этом случае нежелательно практиковать самодеятельность. Даже на этапе выбора подходящего варианта для отдельного бизнес направления, желательно подключить опытных профессионалов. Центр по продаже, модернизации, настройке и обслуживанию ККТ https://hashdesk.ru/ поможет выполнить все задачи быстро и правильно, с учётом норм и требований действующего законодательства.

Первое подключение не говорит о том, что оборудование готово к работе. Необходимо выполнить ещё ряд манипуляций. Прежде нужно зарегистрировать ККТ в налоговой инспекции, а также в системе, которая отвечает за трансляцию информации через оператора. На сайте ФНС необходимо заполнить официальные данные. Нужно будет заключить договор. Для этого понадобится электронная подпись. Следовательно, её также нужно оформить.

Новую технику потребуется поставить на учёт, а также произвести настройку параметров, которые будут нужны для реализации торговой деятельности. Важно соблюсти правила корректного подключения, чтобы избежать претензий и ошибок в будущем. Если таковые понадобится исправлять, то придётся остановить торговлю. Это обстоятельство негативным образом отразиться на показателе прибыли.

Итак, для старта регистрации кассового оборудования, будет необходим компьютер, подключённый к сети Интернет, специальная криптографическая программа и квалифицированная подпись, доступная в электронном формате. Также понадобится договор на сотрудничество с ОФД.

Оператор фискальных данных выступает в роли промежуточного звена между собственником бизнеса и налоговой службой. Изначально вся информация будет поступать именно туда. Посредника можно выбрать самостоятельно. Обратите внимание на списки, представленные на официальном сайте налоговой инспекции.

Электронную подпись может получить каждый. Для этого лишь нужно обратиться в один из аккредитованных центров Минсвязи. Виртуальная виза будет доступна уже через несколько рабочих дней. Подключение к интернету носит обязательный характер. В ином случае банально не получится передавать данные в режиме «нон-стоп». Регистрацию кассы можно произвести удалённо, в личном кабинете плательщика налогов.