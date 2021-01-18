Газификация деревень и дачных поселков станет бесплатной

/В России/

Как говорил герой Евгения Евстигнеева в нетленке "Место встречи изменить нельзя": "Не имеете права, главный приказал". Речь идет о майском поручении президента обеспечить подведение газа до домов без привлечения средств граждан.

Оператором всего определили Газпром.

Фактически госкомпанию приговорили к убыткам на внутреннем рынке. Сегодня тариф для потребителей газа в сельской местность не покрывает стоимость услуг газораспределения. Газпром покрывал эти убытки за счёт экспорта.

Согласно "дорожной карте", которую разработали в Минэнерго для реализации поручения В.В. Путина, Газпром должен потратить примерно 2 триллиона рублей до 2030 года. Приоритетом обозначен обход административных барьеров.

В частности, предполагается разрешить Газпром в рамках "дорожной карты" вести строительство трубопроводов и газораспределительных станций без получения разрешения. Сегодня согласование разрешения длится от нескольких месяцев до пары лет и существенно удорожает строительный проект.

В Минэнерго обещают проконтролировать, чтобы ни на каком этапе не возникли поборы с населения.

Бесплатно подключить газ к домам смогут граждане, которые попадают под льготную и стандартную категории. Обе категории сегодня составляют большинство потребителей газа в регионах. В обоих случаях речь идет о владельцах домов, пригодных для постоянной регистрации.

К первой относятся те, кто подводит инженерные системы впервые. Так что у приватизации дачных участков появился новый стимул. В Минэнерго говорят, что их программа не разделяет дома по типу использования. Препятствием будут только требования пожарной безопасности, запрещающие ввод газа во временные сооружения.

Иными словами, дачнику до обращения в МФЦ с заявкой на газификацию (именно порядок "одного окна" предлагается) надо построить на нём капитальное сооружение для постоянного проживания. При этом не важно, сколько в доме будут проживать в течение года.

Весь процесс подведения газа до дома заявителя (при наличии внутрипоселкового газопровода) сокращается с 240 до 135 дней. И это всё — не далекое будущее.

В Минэнерго готовятся запустить "пилот" уже в середине 2021 года. Точные сроки утвердят на уровне правительства. Если "пилот" сработает удачно, газифицировано будет более 3500 населенных пунктов в 67 регионах.

Источник: @Смутное время