Послание Путина ФС. Про инфраструктурные кредиты и долги

/В России/

В сегодняшнем послании Владимир Путин предложил несколько очень важных, на наш взгляд, финансовых моментов для регионов. Многие, если не все, губернаторы, должны от радости прыгать до потолка.

Президент заявил, что весь объем региональных коммерческих кредитов свыше 25% бюджета будет замещен на бюджетные кредиты со сроком выплаты до 2029 года. Кстати, таких регионов меньше половины из всех субъектов РФ, наибольший коммерческий долг у Московской области - 63,2 млрд рублей.

Глава государства также предложил реструктурировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.

И главное в поддержке регионов: Путин заявил, что субъектам РФ могут быть предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет.

«До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее полутриллиона рублей — 500 млрд», — сказал президент.

Чтобы было все по справедливости, то будет это выглядеть следующим образом - чем меньше долгов у региона, тем больше вероятность получения самого кредита и тем больше средств регион сможет получить. Эти инфраструктурные кредиты должны идти на развитие региона.

Мы решили посмотреть, что в принципе сейчас с долговой нагрузкой субъектов РФ?

Просто взяли 8 округов и проанализировали, у кого из них самые большие долги, у кого наименьшие.

Сразу отметим, что ситуация в округах разная.

ЦФО 593 млрд рублей на 17 регионов

СЗФО 274 млрд рублей на 11 регионов

ЮФО 222 млрд руб на 8 регионов

СКФО 68 млрд рублей на 7 регионов

ПФО 542 млрд рублей на 14 регионов

УрФО 177 млрд рублей на 6 регионов

СФО 334 млрд рублей на 10 регионов

ДФО 227 млрд рублей на 11 регионов

* Объем государственного долга субъектов Российской Федерации проанализирован согласно данным Минфина на 1 апреля 2021 года. Суммы проставлены округленно в млрд рублей.

Эти цифры вовсе не означают, например, что в СКФО более рачительные главы субъектов РФ, долги ведь такая штука, что их отдавать потом нужно, а с чего?! Более того, зачастую кредиты берут не для того, к примеру, как в Хакасии, чтобы зарплаты отдавать, а для развития крупных проектов.

Но мы все равно посмотрели в разрезе округов, у кого долгов больше, у кого меньше.

ТОП - 11 ЛИДЕРЫ «Живём почти на свои»

ЮФО

Севастополь (долгов по «нолям»)

УРФО

Тюменская область 0,9 млрд руб

СФО

Р.Алтай 1,7 млрд руб

Р.Тыва 1,7 млрд руб

Алтайский край 1,9 млрд рублей

СКФО

Р.Ингушетия 2 млрд руб

СЗФО

Ненецкий АО 2,3 млрд руб

Ленинградская область 2,9 млрд руб

ЦФО

Владимирская область 3,8 млрд руб

ДФО

Приморский край 4,7 млрд руб

ПФО

Чувашия 8,4 млрд руб

ТОП-8. АУТСАЙДЕРЫ «Очень нужна реструктуризация»

ЦФО

Московская область 260 млрд руб

УрФО

Свердловская область 113 млрд руб

ЮФО

Краснодарский край 102 млрд руб

ПФО

Р.Татарстан 98 млрд руб

СЗФО

Санкт-Петербург 85 млрд руб

СФО

Красноярский край 77 млрд руб

ДФО

Хабаровский край 58 млрд руб

СКФО

Ставропольский край 31 млрд руб

Кстати, насчёт некоторых регионов-должников по версии Минфина, мы уверены в том, что они все равно получат инфраструктурные кредиты: лоббистские способности глав регионов могут сыграть здесь решающую роль.

А теперь мы очень внимательно наблюдаем, кто и как из глав регионов сможет воспользоваться столь феноменальными подарками от президента.

Источник: @Gubery