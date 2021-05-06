Владимир Путин подписал указ о передаче АО «Марка» в контур АО «Почта России»

/В России/

По предложению Правительства Российской Федерации Президент страны Владимир Путин постановил передать 100% минус одна акция АО «Марка» в уставный капитал АО «Почта России».

Мероприятия по передаче поручено осуществить в течение шести месяцев.

АО «Марка» с 1989 г. эмитирует почтовые марки, а Почта закупает их и продает по номинальной стоимости. Передача акций АО «Марка» в уставный капитал АО «Почта России» создаст замкнутый контур эмиссии и реализации знаков почтовой оплаты и оказания услуг почтовой связи, а также обеспечивает синергию результатов деятельности двух компаний.

«Мы признательны Президенту и Правительству за это крайне важное для нас решение, – комментирует генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов. – Объединение выпуска и реализации марок в контуре нашей компании усовершенствует эти процессы, сделав их проще и прозрачнее. Также после объединения мы сможем вместе развивать не только традиционные марки, но и цифровые, такие как знак онлайн-оплаты. Привычные же марки и почтовые карточки и мы, и коллеги считаем видом искусства и средством популяризации важных тем и сюжетов. Для создания марок мы намерены приглашать самых интересных и актуальных художников».

После объединения компании планируют разработать дорожную карту по поддержке и продвижению филателистического и филокартического движения. Сегодня такие инициативы есть у обеих компаний, однако появление единого центра планирования позволит увеличить масштаб мероприятий и поддерживать большее число инициатив сообществ, вовлекать партнеров Почты по другим культурным проектам. Почта России активно работает с культурным сообществом, поддерживает выставки современного искусства, так к примеру, в феврале 2021 г. было анонсировано участие Почты России в качестве площадки в VI индустриальной биеннале в Екатеринбурге в сотрудничестве с ГМИИ имени Пушкина, компания второй год подряд является соорганизатором фестиваля актуального искусства «Мост» в г. Калуге, а в апреле 2021 г. при поддержке Почты открылась выставка работ студентов магистерской программы Гараж+ВШЭ в Музее Москвы.

Почтовые марки – это денежная единица, отражающая денежную сумму, на которую будут оказаны почтовые услуги при предъявлении этой марки. На каждой марке обязательно размещен её номинал (рубли или литера). Набором марок разного номинала возможно собрать необходимую (соответствующую тарифу) сумму для оплаты пересылки почтовых отправлений. Марки реализуются по номиналу и не облагаются НДС. За 2020 год Почта России реализовала около 1 млрд марок и 120 млн литерных конвертов. До сентября 1989 г. выпуск марок был одним из функциональных направлений Почты России.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края