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Клиентская служба в г. Новороссийске ГУ-ОПФР по Краснодарскому краю напоминает, что основу будущей пенсии работника закладывает его работодатель, который ежемесячно уплачивает страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Взносы учитываются на индивидуальном лицевом счете, который Пенсионный фонд открывает каждому работающему гражданину. Номер этого счета (СНИЛС) указан на свидетельстве обязательного пенсионного страхования.

Работодатель, выплачивающий «белую» зарплату, является гарантом для своего работника в обеспечении ему достойной пенсии. Чем больше накопленная сумма страховых взносов, тем выше размер устанавливаемой страховой пенсии.

При «серых» схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем. В таких случаях средства не поступают на пополнение индивидуального лицевого счета гражданина в ПФР, или будущая пенсия формируется в минимальном размере.

Соглашаясь на зарплату в конверте, граждане лишают себя не только будущей пенсии, но и прав социальной защиты – нет гарантий оплаты отпуска, листа нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, и многое другое.

Контролируйте Вашего работодателя – проверяйте состояние своего индивидуального лицевого счета. Удобнее всего это делать с помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР. Чтобы войти в него, используйте Ваш логин и пароль от портала Госуслуг.

Также обратиться за выпиской из индивидуального лицевого счета можно лично в ПФР, МФЦ или онлайн на портале Госуслуг.

«Белая» зарплата – основа будущей пенсии.