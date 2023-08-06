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Президенту РФ Владимиру Путину предложили сделать 2024 год Годом многодетной семьи

Депутат Госдумы Иван Демченко рассказал избирателям о новой инициативе: Это означает, что, в случае поддержки этого предложения, целый год будет посвящен проведению мероприятий по популяризации и повышению авторитета многодетных семей, привлечению внимания общества к их проблемам. Напомню, что текущий год в России объявлен Годом педагога и наставника. 

 

Предлагается ввести ряд новых мер поддержки многодетных семей. Особое внимание авторы идеи считают следует обратить поддержке семей, у которых по 8 и более детей.

Тема непростая, поэтому нам интересно узнать ваше мнение об идее объявления Года многодетной семьи. Стоит ли поддерживать данную инициативу? Можете оставить ваше мнение в комментариях.

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Категория: Новости / В России

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