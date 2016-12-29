Советник Путина заявил о возможном отключении РФ от мирового Интернета

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Советник президента РФ Владимира Путина по интернету Герман Клименко 29 декабря заявил, что Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового Интернета.

Такой сценарий развития событий предусмотрен в законопроекте о регулировании российского сегмента интернета, разработанном Минкомсвязи. Клименко отметил, что в законе речь идет о защите критически важной инфраструктуры, которая должна размещаться на территории России.

«Высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача — отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает», — пояснил Клименко.

Он напомнил, что ранее от работы сервисов Google и Microsoft отключили Крым, сообщает RT.

Источник: kuban24.tv