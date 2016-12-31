Боец Расул Мирзаев, осужденный за убийство по неосторожности, госпитализирован после нападения в Москве

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Трое неизвестных избили и ранили из травматического пистолета бойца смешанного стиля Расула Мирзаева на юге Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная сегодня около 02:00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции факт нападения на мужчину на улице Восточная подтвердили, не сообщив личность пострадавшего.

"По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников", - сказали в пресс-службе.

Убийство по неосторожности

В августе 2011 года Расул Мирзаев ударил около ночного клуба в Москве студента Ивана Агафонова, который при падении ударился головой, вскоре впал в кому и через несколько дней умер.

Дело вызвало широкий резонанс. Сперва Мирзаеву предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». После нескольких экспертиз дело в итоге было переквалифицировано по менее тяжкой статье — «причинение смерти по неосторожности».

В ноябре 2012 года Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы и освобожден в зале суда (ему был зачтен срок, проведенный в СИЗО).

Источник: tass.ru