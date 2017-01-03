Тайное пребывание Захарченко в Москве "рассекретил" Кобзон

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3 января, стало известно, что глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко находится в Москве.

Об этом ненароком "проговорился" народный артист России Иосиф Кобзон в ходе интервью на радио, пишет "Диалог.UA".

"Сегодня, кстати, в Москве Захарченко, глава Донбасса, я после встречи с вами с ним встречаюсь", - заявил певец.

Примечательным является то, что официальной информации о поездке в российскую столицу лидера ДНР нет.

Кроме этого, осведомленный о конфликте на востоке страны Кобзон, сказал, что Донбасс "не хочет уходить из Украины", а лишь настаивает на расширении полномочий для региона.

"Донбасс просит того же: дайте нам возможность развиваться достойно самостоятельно", - добавил он.

28 декабря на пресс-конференции журналисты спросили главу самопровозглашенной республики о том, чего стоит ожидать после выполнения минских договоренностей. Он сделал резонансное заявление.

Ранее "Российский Диалог" сообщал, со стороны Захарченко была озвучена инициатива о повторной встрече с украинским народным депутатом Надеждой Савченко по вопросу обмена пленными.

Источник: rusdialog.ru