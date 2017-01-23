Сервис Почты России для малого и среднего бизнеса стал доступен в Краснодаре и Сочи

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Сервис Почты России – «Геопочта» (geo.pochta.ru), ранее работавший в тестовом режиме в 14 городах, теперь доступен в 60 городах России, включая Краснодар и Сочи. Сервис «Геопочта» предназначен для рассылки рекламно-информационных материалов в пределах конкретного города и создан специально для представителей малого и среднего бизнеса. Он позволяет компаниям выбирать географию доставки на карте с точностью до одного дома, автоматически рассчитывать стоимость услуги и заключать договоры с Почтой России в режиме онлайн.

Сервис стартовал в начале прошлого года в тестовом режиме, когда заказчики могли воспользоваться им только по приглашению и специальной регистрации. Сейчас «Геопочта» функционирует в полноценном формате и доступна всем заходящим на сайт geo.pochta.ru. За год, с момента запуска, услугой «Геопочты» воспользовались более 600 клиентов Почты России, среди которых образовательные учреждения, строительные компании, клиники, розничная торговля, кафе, финансовый сектор. Почти 40% пользователей являются индивидуальными предпринимателям и.

В начале 2016 года сервис был запущен в 14 городах России, включая города-миллионники, а также те, где оказание данной услуги было наиболее востребовано. В настоящее время «Геопочта» работает в большинстве городов с населением от 300 тысяч и в ряде крупных центрах Московской области*.

«Теперь, чтобы сообщить жителям района об открытии магазина, спортивной секции или салона красоты, предпринимателям не нужно искать подрядчиков и ждать расчета стоимости доставки. С новым сервисом Почты России это займет всего несколько минут, причем процесс ценообразования абсолютно прозрачен, поскольку расчет происходит в режиме реального времени», – рассказала заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Для оформления заказа применяется упрощенный документооборот и используется договор оферты, что в разы сокращает время его исполнения. Сегодня весь процесс – от подачи заявки до завершения рассылки – занимает 3-5 дней с момента расчета клиентом на сайте до завершения распространения почтальонами по выбранной адресной программе. Для оформления заказа клиенту необходимо посетить Почту России только один раз, чтобы привезти тираж материала, все остальное взаимодействие осуществляется дистанционно, через портал geo.pochta.ru.

Безадресная рассылка информационных материалов по почтовым ящикам является популярным рекламным инструментом, особенно среди малого и среднего бизнеса, так как позволяет точечно охватить аудиторию в пределах одного города или района. При этом аналога предлагаемой услуги Почты России в нашей стране до сих пор не было. Уникальность ее – в принципиально новом уровне прозрачности расчетов и автоматизации взаимодействия с заказчиком. Запуск «Геопочты» – один из первых шагов Почты России по внедрению мировых практик в систему оказания услуг для бизнеса и созданию благоприятного делового климата.

Ответственность за достоверность информации, направляемой адресатам, и ее соответствие законодательству РФ, лежит на отправителях. При этом для защиты своих клиентов Почта России будет осуществлять предварительную проверку всех материалов, рассылаемых в рамках нового сервиса.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края