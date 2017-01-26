В Черном море спасатели ликвидировали авиабомбы времен войны

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Обнаруженные водолазами ЮРПСО МЧС России авиационные боеприпасы времен Великой отечественной войны в акватории моря у берегов Сочи сегодня были ликвидированы.

В течение двух дней специалисты группы подводного разминирования части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по г. Севастополь обследовали найденный самолет времен ВОВ и боеприпасы. После проведения всех необходимых мероприятий специалисты начали подготовку к ликвидации авиабомб в акватории моря.

«Уничтожать авиабомбы на суше было нецелесообразно, иначе нам бы пришлось их транспортировать через густонаселенную территорию. А море позволяло произвести подрыв безопасно, - рассказывает начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Константин Мельник. - Во время проведения работ были предприняты все меры безопасности. Было выставлено оцепление катеров ЮРПСО МЧС в акватории моря, сотрудники полиции обеспечивали оцепление береговой полосы, остановлено судоходство и предупреждены все соответствующие службы и аэропорт г. Сочи.

Ликвидация происходила следующим образом – боеприпасы были остроплены, с помощью пневматических понтонов подняты над грунтом и под водой перемещены в определенную для их ликвидации точку. Все боеприпасы были транспортированы севернее самого самолета на 350 метров (параллельно берегу от Адлера в сторону пос. Хоста). После буксировки авиабомбы опустили на грунт, укрепили в месте уничтожения и установили на них накладной заряд».

После подрыва водолаз обследовал место уничтожения авиационных бомб. Только после того как специалисты МЧС убедились, что все боеприпасы уничтожены и остатков взрывчатых веществ нет, работы были завершены.

Источник: пресс-служба МЧС России