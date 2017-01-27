Суд отказался рассматривать иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказался принять к рассмотрению иск о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом говорится в карточке дела, размещенной в базе данных суда.

Как сообщает агентство «Интерфакс», суд пришел к выводу, что петербургская администрация распорядилась не передать собор церкви, а только подготовить «предложения о включении этого имущества в план передачи религиозным организациям».

Один из заявителей, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил: «Это лукавство. Мы подадим жалобу на это определение».

Заявление в суд написали 20 человек. По словам Бориса Вишневского, решение передать Исаакиевский собор РПЦ угрожает сохранности объекта культурного наследия и нарушает право граждан на свободный доступ к нему.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ в январе 2017 года. Церковь получит собор в пользование на 49 лет.

Принятое решение вызвало протесты со стороны музейного сообщества и многих горожан. В Петербурге прошла акция против передачи собора, на 28 января запланирован митинг на Марсовом поле.

Источник: meduza.io