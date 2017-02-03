Google заплатит штраф

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила составление протокола против американской Google на 21 февраля, после этого приступит к рассмотрению дела за неисполнение предписания и определит величину штрафа, сообщили в пресс-службе ФАС.

"Составление протокола состоится 21 февраля 2017 года. После этого дело перейдет в стадию рассмотрения, где будет принято решение о виде и размере наказания. О дате рассмотрения будет сообщено позже", — сообщил представитель службы.

В декабре ФАС сообщала, что во второй раз возбудила дело против американской Google за неисполнение предписания службы, приступит к его рассмотрению после составления протокола 28 декабря. Таким образом, составление протокола службой было отложено. О причинах ФАС не сообщает.

ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Однако затем исполнение предписания неоднократно затягивалось из-за судебных разбирательств. В начале ноября 2016 года ФАС оштрафовала Google на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение предписаний в срок.

После этого в пресс-службе ФАС сообщили, что антимонопольная служба до 28 ноября ожидает от Google сообщения об исполнении предписания по устранению нарушений на рынке мобильных приложений, в противном случае последуют меры. Глава службы Игорь Артемьев сообщал, что ФАС выпишет Google еще один штраф примерно на 1 миллион рублей, если компания не исполнит предписание службы в этот срок, после чего обратится в суд о понуждении к исполнению. Однако предписание в срок исполнено не было, и служба направила в суд иск о понуждении к исполнению предписания.

За нарушение на рынке ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год.