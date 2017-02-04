Власти Татарстана обязали «Абрау-Дюрсо» заклеить двуглавого орла на этикетках

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Власти Татарстана запретили производителю шампанского «Абрау-Дюрсо» пользоваться на территории региона госзнаком в оформлении этикеток, рассказал президент и владелец винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в интервью RNS, публикация которого запланирована на понедельник. По его словам, компании приходится заклеивать двуглавого орла на этикетках бутылок, которые продаются в Татарстане.

«Казань запретила нам пользоваться госзнаком — двуглавым орлом в оформлении нашей продукции. Татарстан соблюдает каждую букву закона РФ, и они прочитали, что использование двуглавого орла запрещено, хотя нам разрешено, потому что Удельное ведомство Абрау-Дюрсо изначально принадлежало царской семье. Они нас заставили заклеить этот госзнак», — сказал Титов.

Требования Татарстана не связаны с коррупцией, но могут быть проявлением «регионального протекционизма», полагает глава «Абрау-Дюрсо».

Он также отметил, что в некоторых регионах есть сложности с продажей алкоголя и борьбой с контрафактом. «Существуют сложности с теми регионами, где преобладают религии, в которых запрещается употребление вина. Местные периодически препятствуют системной продаже алкоголя. У нас есть дистрибуторы, они закупают объемы, но им настолько сложно работать… Магазин, который получил алкогольную лицензию, автоматически находится под угрозой каких-то последствий, и они уходят с рынка», — пояснил Титов.

Кроме того, в северо-кавказских республиках «Абрау-Дюрсо» не может добиться содействия правоохранительных органов при выявлении подделок своей продукции, сетует Титов.

Источник: rns.online