В РФ предложили ужесточить штрафы к производителям некачественного молока

/В России/

За ужесточение санкций к производителям молочной продукции выступает Роспотребнадзор. В частности, предлагается внести изменения в КоАП и Уголовный кодекс. Об этом заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на VIII съезде Национального союза производителей молока.

Введение серьезных штрафных санкций и сам факт уголовной ответственности должны мотивировать производителя строго соблюдать соответствие продукции требованиям техрегламента. Дело в том, что сейчас штрафные санкции к нарушителям достаточно скромные, эксперты называют их даже мизерными. Так, как сообщил глава правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко, сегодня компания может быть оштрафована максимум на 100 тысяч рублей за некачественную продукцию. Учитывая обороты молочной продукции, это мало влияет на ситуацию на рынке.

Из продовольствия в России чаще всего подделывают молочные продукты. Объем фальсификата, по оценке Роспотребнадзора, составляет в среднем 7 процентов. В целом же, по словам Анны Поповой, в 2016 году из-за фальсификата было снято 130 тонн продукции, производители были оштрафованы на 150 миллионов рублей.

Источник: rg.ru