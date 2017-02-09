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Роскомнадзор разглядел детскую порнографию в картинке из двоеточий

Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сообщества Voat за изображение несовершеннолетней девочки, выполненное из букв и пунктуационных символов. Доступ был ограничен в конце января 2017 года, изображение в ведомстве расценили как детскую порнографию.

@sult Здравствуйте. Нарисованная из символов девочка.

— Роскомнадзор (@roscomnadzor) February 9, 2017
Картинка, о которой идет речь, выполнена в стиле ASCII-арт, когда различные символы печатаются как обычный текст, но потом из них получается осмысленное изображение. При этом «девочка», о которой пишет Роскомнадзор, нарисована с минимальными подробностями — контуры тела очерчены всего несколькими десятками символов.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к нескольким крупнейшим порносайтам, в том числе PornHub, Brazzers и YouPorn.

Источник: meduza.io

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Категория: Новости / В России

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