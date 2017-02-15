Ежемесячная посещаемость Единого портала госуслуг в 2016 году достигла 33,5 млн

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В 2016 году пользователи ежемесячно посещали Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 33,5 млн раз. За весь прошедший год пользователи ЕПГУ заказали 380 млн услуг на сумму 7,9 млрд рублей, что почти в три раза превысило объем платежей в 2015 году.

Самыми популярными услугами стали проверка судебной и налоговой задолженностей, а также штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального лицевого счета в ПФР, регистрация автотранспортных средств, получение водительских удостоверений, оформление загранпаспорта и выдача справок о наличии или отсутствии судимости. При этом по всем приоритетным транзакционным услугам, таким как регистрация автомототранспортных средств, получение водительского удостоверения, оформление паспорта гражданина РФ и загранпаспорта, регистрация по месту жительства или пребывания, выдача разрешений на ношение и хранение охотничьего и травматического оружия, наблюдается двукратный рост числа заявлений в электронном виде.

В 2016 году пользователи ЕПГУ совершили 7,4 млн успешных платежей на общую сумму 7,9 млрд рублей, что почти в три раза превысило показатель 2015 года, когда было совершено на 2,6 млн платежей на общую сумму 2,9 млрд рублей. В 2014 году эти показатели составляли 918 тыс. и 780 млн рублей, соответственно.

Напомним, что количество зарегистрированных пользователей на Едином портале госуслуг уже достигло 40 млн человек. И это каждый второй пользователь российского сегмента интернета. За прошедший год у ЕПГУ появились почти 18 млн новых пользователей. Ежемесячный прирост составлял от 800 тыс. до 2,4 млн человек.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации